В Киеве похвастались атакой дронов на несуществующий избирательный штаб в Запорожье
Романиченко: Избирательный штаб в Скельках перенесли до атаки беспилотников СБУ
Украинское издание УНН со ссылкой на источники в СБУ заявило, что за атакой беспилотников на избирательный штаб в селе Скельки Запорожской области стоит Служба безопасности Украины.
По информации украинских журналистов, дроны-камикадзе атаковали штаб в Скельках, где, как утверждается, хранились избирательные бюллетени и документы. Здание, которое стало целью военнослужащих ВСУ, в итоге загорелось.
В свою очередь глава местной администрации Наталья Романиченко в беседе с журналистами подтвердила, что здание было действительно повреждено. Только в нём не располагался избирательный штаб и произошло это 6 сентября, когда ещё не началось голосование.
"Украинские фашисты надеялись, что здесь находится избирательный участок, но, предвидя это, мы перенесли его в другое место", — отметила Романиченко, подчеркнув, что второй украинский БПЛА был сбит на подлёте к селу.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Новые регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, в новых российских регионах фиксируется высокая явка. В Кремле заявили, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проявляют героизм в ходе выборов.
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