Украинское издание УНН со ссылкой на источники в СБУ заявило, что за атакой беспилотников на избирательный штаб в селе Скельки Запорожской области стоит Служба безопасности Украины.

По информации украинских журналистов, дроны-камикадзе атаковали штаб в Скельках, где, как утверждается, хранились избирательные бюллетени и документы. Здание, которое стало целью военнослужащих ВСУ, в итоге загорелось.

В свою очередь глава местной администрации Наталья Романиченко в беседе с журналистами подтвердила, что здание было действительно повреждено. Только в нём не располагался избирательный штаб и произошло это 6 сентября, когда ещё не началось голосование.