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9 сентября, 09:27

В Кремле оценили ход выборов в новых регионах

Песков: Можно констатировать высокую активность на выборах в новых регионах

Жители новых регионов России проявляют героизм в ходе выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Необычное голосование в ряде регионов, которое тем не менее эффективно. Проявляют героизм, проводят голосование. И сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих регионах", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах

Новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Лайф писал, что руководители новых регионов России — врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо — уже проголосовали на выборах. Также сообщалось, что на выборах в новых регионах присутствуют более 30 международных экспертов.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александр Юнашев
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