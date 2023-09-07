В ОП разоблачили главные фейки о выборах в новых регионах России

Волна ложных сообщений о выборах в новых регионах России хлынула с Украины. Самые частые фейки, которые продвигает Киев: "голосование под дулом автоматов" и регистрация через чат-бот. Об этом сообщили эксперты в первом пресс-брифинге в Общественной палате РФ.

Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич, который сейчас находится в Херсонской области, заметил, что фейк о принуждении к голосованию разрушается при виде радостных местных жителей на видео из соцсетей. В кадре действительно есть и вооружённые люди — это сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность процесса, объяснил Малькевич.

Второй вброс, который не выдерживает критики: личные данные жителей регионов якобы собирают с помощью специального чат-бота, выдавая его за "проверку регистрации для участия в выборах". Член ОП отметил, что для участия в выборах не нужна особая процедура регистрации. Если кто-то и запрашивает личные данные местных жителей, то это делает противник для провокаций в будущем. В связи с этим Малькевич напомнил голосующим о необходимости сохранять бдительность.

Он подчеркнул, что именно в Херсонской области особенно активно распространяются фейки. Член ОП считает, что энтузиазм местных в регионе особенно сильно злит киевскую власть и она старается приложить максимум усилий, чтобы запугать людей.