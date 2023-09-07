В ОП разоблачили главные фейки о выборах в новых регионах России
Волна ложных сообщений о выборах в новых регионах России хлынула с Украины. Самые частые фейки, которые продвигает Киев: "голосование под дулом автоматов" и регистрация через чат-бот. Об этом сообщили эксперты в первом пресс-брифинге в Общественной палате РФ.
Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич, который сейчас находится в Херсонской области, заметил, что фейк о принуждении к голосованию разрушается при виде радостных местных жителей на видео из соцсетей. В кадре действительно есть и вооружённые люди — это сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность процесса, объяснил Малькевич.
Второй вброс, который не выдерживает критики: личные данные жителей регионов якобы собирают с помощью специального чат-бота, выдавая его за "проверку регистрации для участия в выборах". Член ОП отметил, что для участия в выборах не нужна особая процедура регистрации. Если кто-то и запрашивает личные данные местных жителей, то это делает противник для провокаций в будущем. В связи с этим Малькевич напомнил голосующим о необходимости сохранять бдительность.
Он подчеркнул, что именно в Херсонской области особенно активно распространяются фейки. Член ОП считает, что энтузиазм местных в регионе особенно сильно злит киевскую власть и она старается приложить максимум усилий, чтобы запугать людей.
Напомним, сегодня в Москве заработал ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за предстоящими выборами. На протяжении трёх дней голосования волонтёры будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах через горячую линию и сайт https://monitoring.oprf.ru. Аналогичные ситуационные центры по общественному наблюдению находятся и в российских регионах.
ТАСС / Алексей Коновалов