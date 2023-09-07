Ситуационный центр ОП РФ по наблюдению за выборами заработал в Москве

В Москве заработал ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за предстоящими выборами. На протяжении трёх дней голосования волонтёры будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах через горячую линию и сайт https://monitoring.oprf.ru. Аналогичные ситуационные центры по общественному наблюдению находятся и в российских регионах.

"Наш ситуационный центр осуществляет в том числе мониторинг сети Интернет и СМИ, выявляем, смотрим, сравниваем. Есть уникальная возможность отсюда выйти на наших наблюдателей на избирательном участке и конкретно выяснить, что и когда происходило или происходит", — рассказал журналистам в четверг, 7 сентября, сопредседатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Максим Григорьев.