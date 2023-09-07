Памфилова сообщила об усилении DDoS-атак на систему электронного голосования

Нацеленные на интернет-ресурсы избирательной комиссии и систему федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ) атаки усилились перед единым днём голосования (ЕДГ). Об этом на открытии Информационного центра комиссии на площадке МИА "Россия сегодня" сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Усиливаются атаки на все наши информационные интернет-ресурсы, в том числе на федеральную систему ДЭГ, конечно. Именно поэтому мы в этом году специально ограничили возможность дистанционного голосования из-за рубежа. Эксперты по информационной безопасности прогнозируют рост попыток вмешательства в выборы", — рассказала Памфилова, отметив, что этот рост уже заметен.

Завкафедрой математической кибернетики и информационных технологий МТУСИ, IT-эксперт, кандидат технических наук, доцент Михаил Городничев считает выводы Памфиловой вполне обоснованными. Имеющиеся данные и впрямь являются косвенным подтверждением того, что к выборам в России приковано много внимания, а самый прямой способ на них повлиять — это ДЭГ. Доцент напомнил, что чаще всего при атаках на сетевые системы используются DDoS-атаки, которые засоряют сервер огромным количеством запросов, которые он не может оперативно обработать, не позволяя ему выполнять свои прямые функции.

При этом DDoS-атаки достаточной мощности могут проводиться только из крупных распределённых сетей с запущенными ботами, такие системы называют ботнетом. Чаще всего ботнеты находятся за границей, поэтому решение блокировать зарубежный трафик — самый разумный способ защититься от атак на сервер ДЭГ, который позволит снизить их силу до пренебрежимых величин.