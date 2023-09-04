ЦИК не получила жалоб в ходе голосования на экстерриториальных участках

Во время голосования на экстерриториальных участках в 81 субъекте России в Центризбирком не подали ни одной жалобы. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Голосование проходило с 1 по 4 сентября в 81 российском субъекте на 329 экстерриториальных участках. На них могли проголосовать жители четырёх новых регионов, которые находятся в других субъектах РФ. Сегодня в 15:00 мск голосование завершилось.

"Голосование на экстерриториальных участках завершилось весьма успешно: все, кто хотел, проголосовали. Мы не получили пока ни одной жалобы от участников голосования, ни от тех, кто был наблюдателями, ни от членов избирательных комиссий", — подчеркнул Булаев.

По его словам, эксперимент по созданию экстерриториальных участков оправдал себя целиком. А потребность в их создании у жителей новых субъектов страны была высокой, ведь многие из них находятся в других субъектах страны со своими семьями и вынуждены дожидаться более благоприятных условий. Булаев отметил, что для граждан, которые работают над восстановлением разрушенной инфраструктуры, а также для военнослужащих открыли ещё несколько десятков дополнительных участков.

Ранее Лайф писал, что явка на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам четырёх дней досрочного голосования составила 37,56%.