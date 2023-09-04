ЦИК не получила жалоб в ходе голосования на экстерриториальных участках
Булаев: При голосовании на экстерриториальных участках в ЦИК не подавали жалоб
Во время голосования на экстерриториальных участках в 81 субъекте России в Центризбирком не подали ни одной жалобы. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Голосование проходило с 1 по 4 сентября в 81 российском субъекте на 329 экстерриториальных участках. На них могли проголосовать жители четырёх новых регионов, которые находятся в других субъектах РФ. Сегодня в 15:00 мск голосование завершилось.
"Голосование на экстерриториальных участках завершилось весьма успешно: все, кто хотел, проголосовали. Мы не получили пока ни одной жалобы от участников голосования, ни от тех, кто был наблюдателями, ни от членов избирательных комиссий", — подчеркнул Булаев.
По его словам, эксперимент по созданию экстерриториальных участков оправдал себя целиком. А потребность в их создании у жителей новых субъектов страны была высокой, ведь многие из них находятся в других субъектах страны со своими семьями и вынуждены дожидаться более благоприятных условий. Булаев отметил, что для граждан, которые работают над восстановлением разрушенной инфраструктуры, а также для военнослужащих открыли ещё несколько десятков дополнительных участков.
Ранее Лайф писал, что явка на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам четырёх дней досрочного голосования составила 37,56%.
Напомним, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая новые субъекты России, а также выборы депутатов законодательных собраний в 16 субъектах. В столице состоятся выборы мэра. "Единая Россия" выдвинула действующего градоначальника Сергея Собянина, который занял этот пост в 2010 году и уже дважды побеждал на выборах — в 2013 и 2018 годах.
Агентство "Москва" / Сандурская Софья