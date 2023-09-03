Стала известна явка на выборы в парламент ДНР за четыре дня досрочного голосования

Явка на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам четырёх дней досрочного голосования составила 37,56%. Такое заявление в ходе брифинга сделал глава избиркома Владимир Высоцкий.

"За четыре дня досрочного голосования явка на выборы в Народный совет республики составила 37,56%. Отдали свои голоса на выборах Донецкого городского совета 39,10%", — отметил он, добавив, что в данные о явке включаются в том числе сведения о голосовании на экстерриториальных участках.