Стала известна явка на выборы в парламент ДНР за четыре дня досрочного голосования
Высоцкий: Явка на выборы в Народный совет ДНР за четыре дня составила 37,56%
Явка на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам четырёх дней досрочного голосования составила 37,56%. Такое заявление в ходе брифинга сделал глава избиркома Владимир Высоцкий.
"За четыре дня досрочного голосования явка на выборы в Народный совет республики составила 37,56%. Отдали свои голоса на выборах Донецкого городского совета 39,10%", — отметил он, добавив, что в данные о явке включаются в том числе сведения о голосовании на экстерриториальных участках.
Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также выборы депутатов законодательных собраний в 16 субъектах. Кроме того, назначены довыборы депутатов в Госдуму РФ. Досрочное голосование в ДНР и Запорожской области началось 31 августа.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин