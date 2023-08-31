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31 августа, 06:29

В ДНР и Запорожской области началось досрочное голосование на выборах

В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах депутатов законодательного собрания и органов местного самоуправления в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения местах. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

"Члены избирательных комиссий приходят к избирателям домой. Подомовой обход сегодня проводит 61 участковая избирательная комиссия", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале комиссии.

Уточняется, что голосование проводят 12 территориальных избирательных комиссий. Предприняты все меры безопасности для всех участников избирательного процесса, подчеркнули в Запорожском избиркоме. Досрочное голосование будет проходить в 375 населённых пунктах в течение восьми дней. В нём примут участие 214127 избирателей.

Также досрочное голосование в 09:00 началось в труднодоступных и удалённых районах Донецкой Народной Республики (ДНР). Там выбирают депутатов Народного совета, а также муниципальных парламентариев.

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Напомним, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая новые субъекты России, выборы депутатов законодательных собраний в 16 субъектах. Также назначены довыборы депутатов в Госдуму РФ. Ранее в МИД РФ объяснили призывы Киева бойкотировать выборы в новых регионах.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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