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8 сентября, 11:43

Главы ДНР, ЛНР и Херсонской области проголосовали на выборах в своих регионах

Руководители новых регионов России — врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо — проголосовали на выборах. Об этом они сообщили в личных телеграм-каналах.

Денис Пушилин посетил избирательный участок в ДНР. Видео © T.me / Пушилин Д.В.

"Мы впервые голосуем на выборах Народного совета по российским законам. Впервые по российским законам выбираем органы местного самоуправления", написал Пушилин, призвав всех земляков посетить избирательный участок и сделать свой выбор в пользу благополучного будущего региона.

Леонид Пасечник посетил выборы в ЛНР. Видео © T.me / Леонид Пасечник

"Отдал свой голос за тех, кого считаю способным работать честно, с полной самоотдачей в интересах республики и её жителей. За тех, у кого есть чёткое видение и конструктивные предложения, как нам дальше сообща решать актуальные задачи и развивать наш регион в составе России", заявил Пасечник, также пригласив всех жителей Луганщины проголосовать на выборах.

Леонид Пасечник посетил выборы в ЛНР. Видео © T.me / Владимир Сальдо

"Проголосовал на выборах в Херсонскую областную думу и представительные органы муниципальных образований. Принять участие в выборах первого созыва органов власти по законам Российской Федерации — это исторический момент, это почётно и интересно", говорится в публикации в телеграм-канале Владимира Сальдо. Политик тоже попросил всех жителей региона присоединиться к нему в определении судьбы развития области.

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Напомним, в России в ближайшие три дня пройдут выборы. Ранее в ОП рассказали о том, что волна ложных сообщений о выборах в новых регионах России хлынула с Украины. Самые частые фейки, которые продвигает Киев, — "голосование под дулом автоматов" и регистрация через чат-бот.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Дениса Пушилина

Юрий Лысенко
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