Главы ДНР, ЛНР и Херсонской области проголосовали на выборах в своих регионах

Руководители новых регионов России — врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо — проголосовали на выборах. Об этом они сообщили в личных телеграм-каналах.

Денис Пушилин посетил избирательный участок в ДНР. Видео © T.me / Пушилин Д.В.

"Мы впервые голосуем на выборах Народного совета по российским законам. Впервые по российским законам выбираем органы местного самоуправления", — написал Пушилин, призвав всех земляков посетить избирательный участок и сделать свой выбор в пользу благополучного будущего региона.

Леонид Пасечник посетил выборы в ЛНР. Видео © T.me / Леонид Пасечник

"Отдал свой голос за тех, кого считаю способным работать честно, с полной самоотдачей в интересах республики и её жителей. За тех, у кого есть чёткое видение и конструктивные предложения, как нам дальше сообща решать актуальные задачи и развивать наш регион в составе России", — заявил Пасечник, также пригласив всех жителей Луганщины проголосовать на выборах.

Леонид Пасечник посетил выборы в ЛНР. Видео © T.me / Владимир Сальдо