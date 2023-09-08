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8 сентября, 09:43

Полмиллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра за первые 4 часа

Более 500 тысяч человек проголосовали в дистанционном формате на выборах мэра столицы за первые четыре часа. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

"Выдано бюллетеней 500 003, получено бюллетеней 482 594. До окончания голосования — два дня семь часов 44 минуты", — уточнили в штабе.

Кандидат в мэры Москвы Даванков проголосовал на выборах

Кандидат в мэры Москвы Даванков проголосовал на выборах

Напомним, в России в ближайшие три дня пройдут выборы. В Москве жители голосуют за мэра как очно, так и в онлайн-режиме. Кандидатов на пост градоначальника пять: нынешний мэр Сергей Собянин, депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы, внук Геннадия Зюганова Леонид Зюганов.

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Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Андрей Бражников
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