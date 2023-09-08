Полмиллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра за первые 4 часа
Более 500 тысяч человек проголосовали в дистанционном формате на выборах мэра столицы за первые четыре часа. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.
"Выдано бюллетеней 500 003, получено бюллетеней 482 594. До окончания голосования — два дня семь часов 44 минуты", — уточнили в штабе.
Напомним, в России в ближайшие три дня пройдут выборы. В Москве жители голосуют за мэра как очно, так и в онлайн-режиме. Кандидатов на пост градоначальника пять: нынешний мэр Сергей Собянин, депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы, внук Геннадия Зюганова Леонид Зюганов.
Агентство «Москва» / Сергей Киселев