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8 сентября, 08:31

Кандидат в мэры Москвы Даванков проголосовал на выборах

Депутат Госдумы, кандидат в мэры Москвы от партии "Новые люди" Владислав Даванков проголосовал на выборах. Он приехал на избирательный участок 287 на Пулковской улице и проголосовал с использованием терминала электронного голосования (ТЭГ).

Кандидат в мэры Москвы Даванков проголосовал на выборах. Видео © LIFE

Также свой выбор сделал другой кандидат — вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов. Он проголосовал на участке в Малом Кисловском переулке.

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Напомним, сегодня в Москве стартовали выборы мэра, голосование продлится три дня, до 10 сентября включительно, и отдать голос горожане смогут как очно, так и в онлайн-режиме. Для этого необходимо иметь постоянную московскую регистрацию, а для электронного голосования ещё нужна полная учётная запись на портале mos.ru. Кандидатов на пост мэра пять: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы, внук Геннадия Зюганова Леонид Зюганов.

Александра Вишнякова
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