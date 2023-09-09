Новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах

На выборах уже проголосовали около 60% жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Это лучший результат явки по всей стране, заявил глава Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, назначенный уполномоченным от партии на выборах в новых регионах России.

"В Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в ЛНР — почти 43%. Запорожская область по состоянию на вечер 8 сентября практически преодолела 38%. Во всех регионах интерес к голосованию огромный", — приводит его слова пресс-служба ЕР в телеграм-канале.