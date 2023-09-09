Новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах
"Единая Россия": Явка на выборах в новых регионах РФ составила около 60%
Голосование в новых регионах РФ. Обложка © Telegram / "Единая Россия. Официально"
На выборах уже проголосовали около 60% жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Это лучший результат явки по всей стране, заявил глава Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, назначенный уполномоченным от партии на выборах в новых регионах России.
Голосование в новых регионах России. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"
"В Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в ЛНР — почти 43%. Запорожская область по состоянию на вечер 8 сентября практически преодолела 38%. Во всех регионах интерес к голосованию огромный", — приводит его слова пресс-служба ЕР в телеграм-канале.
По словам Сидякина, на участки приходят жители новых регионов РФ самых разных возрастов. Они отдают свои голоса с надеждой, что их кандидаты изменят жизнь к лучшему. Само голосование проходит организованно, нарушений нет.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Новые регионы не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны Киева. Самые частые из них: "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Свою политическую позицию уже выразили врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.