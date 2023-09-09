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9 сентября, 08:01

Памфилова: Избирательные участки на выборах открылись уже в 65 регионах России

Избирательные участки на выборах открылись ещё в 11 российских регионах, а всего они работают уже в 65 субъектах страны. Такое заявление сделала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"У нас вчера открылись избирательные участки в 54 регионах РФ. Сегодня уже к ним присоединились в 8:00 мск ещё 11 наших регионов, в которых предусмотрено двухдневное голосование", — приводит её слова ТАСС.

По словам Памфиловой, в настоящий момент наблюдается высокая активность в нескольких регионах, там уже выстроились очереди на участках.

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Напомним, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в удалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти. Подробнее о едином дне голосования читайте в материале Лайфа.

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АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Светлана Оперук
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