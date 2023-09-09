Мосгоризбирком: Ночью онлайн-голосование на выборах мэра Москвы проходило штатно
В ночь на субботу, 9 сентября, и утром этого же дня москвичи продолжали отдавать свои голоса в формате онлайн на выборах мэра столицы. Всё проходило штатно, заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Ночью голосование продолжалось, 178 тысяч москвичей сумели отдать свои голоса в ночное время и в первые минуты утреннего времени", — сообщила она журналистам.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. В Москве жители выбирают мэра. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова).
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин