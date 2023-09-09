Мосгоризбирком: Ночью онлайн-голосование на выборах мэра Москвы проходило штатно

В ночь на субботу, 9 сентября, и утром этого же дня москвичи продолжали отдавать свои голоса в формате онлайн на выборах мэра столицы. Всё проходило штатно, заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Ночью голосование продолжалось, 178 тысяч москвичей сумели отдать свои голоса в ночное время и в первые минуты утреннего времени", — сообщила она журналистам.