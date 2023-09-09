Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20,45%

Более 20% жителей Москвы в первый день проголосовали на выборах мэра российской столицы. Такие данные по состоянию на 20:00 пятницы, 8 сентября, предоставляет городская избирательная комиссия.

"Количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесённых в списки избирателей на 20:00 — 1 565 824, 20,45%", — указывается в таблице.

При этом глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова подчеркнула в беседе с журналистами, что первый день голосования прошёл позитивно. Удалось достичь результатов, которыми можно гордиться. По словам Кирилловой, все участки 8 сентября открылись штатно, нарушений не было. Общественный штаб круглосуточно наблюдает за проведением голосования.