Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20,45%
Работа участков в единый день голосования в Москве. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Более 20% жителей Москвы в первый день проголосовали на выборах мэра российской столицы. Такие данные по состоянию на 20:00 пятницы, 8 сентября, предоставляет городская избирательная комиссия.
"Количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесённых в списки избирателей на 20:00 — 1 565 824, 20,45%", — указывается в таблице.
При этом глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова подчеркнула в беседе с журналистами, что первый день голосования прошёл позитивно. Удалось достичь результатов, которыми можно гордиться. По словам Кирилловой, все участки 8 сентября открылись штатно, нарушений не было. Общественный штаб круглосуточно наблюдает за проведением голосования.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. В Москве жители выбирают мэра. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова).