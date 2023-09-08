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8 сентября, 13:08

Более миллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра

Более 1 млн жителей Москвы уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы. Об этом сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами.

"Выдано бюллетеней — 1 000 065, получено бюллетеней — 965 617. До окончания голосования — два дня 4 часа 52 минуты", говорится в сообщении.

Также зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал ТАСС, что к 15:00 90,5 тысячи горожан приняли участие в голосовании традиционным способом — с помощью бумажных бюллетеней.

Всего в столице 7,6 млн избирателей. По данным главы Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, общая явка на выборы мэра в Москве к 15:00 первого дня голосования составила 14,5%.

Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Напомним, сегодня в Москве стартовали выборы мэра, голосование продлится три дня, до 10 сентября включительно, отдать голос горожане смогут как очно, так и в онлайн-режиме. Кандидатов на пост мэра пять: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы внук Геннадия Зюганова Леонид Зюганов. Подробнее о едином дне голосования читайте в материале Лайфа.

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Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Александра Вишнякова
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