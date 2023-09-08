Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал в дистанционном формате на выборах. Об этом председатель "Единой России" рассказал на своей странице в социальной сети "Вконтакте" и даже опубликовал видео, как развлекается с технологиями на mos.ru.

Напомним, в России в ближайшие три дня пройдут выборы, причём для того, чтобы отдать свой голос, необязательно ехать в отделение. У всех желающих есть возможность проголосовать в онлайн-формате. Избиратели смогут использовать федеральную платформу голосования, также собственный сервис есть и у жителей столицы. В Москве жители выбирают мэра, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Кстати, за первые четыре часа онлайн на выборах градоначальника проголосовали уже полмиллиона жителей Москвы.