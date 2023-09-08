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8 сентября, 12:09

Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал в дистанционном формате на выборах. Об этом председатель "Единой России" рассказал на своей странице в социальной сети "Вконтакте" и даже опубликовал видео, как развлекается с технологиями на mos.ru.

Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Видео © VK / Дмитрий Медведев

Российский политик рассказал, что отдал свой голос на выборах мэра Москвы и депутатов представительных органов местного самоуправления, а также отметил удобство сервиса.

"Удобно на самом деле", — сказал Медведев в конце процедуры.

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ЦИК: На избирательных участках в России работают почти 209 тысяч наблюдателей

Напомним, в России в ближайшие три дня пройдут выборы, причём для того, чтобы отдать свой голос, необязательно ехать в отделение. У всех желающих есть возможность проголосовать в онлайн-формате. Избиратели смогут использовать федеральную платформу голосования, также собственный сервис есть и у жителей столицы. В Москве жители выбирают мэра, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Кстати, за первые четыре часа онлайн на выборах градоначальника проголосовали уже полмиллиона жителей Москвы.

Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Николь Вербер
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