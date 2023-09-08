ЦИК: На избирательных участках в России работают почти 209 тысяч наблюдателей
В выборах 2023 года принимают участие почти 219 тысяч наблюдателей. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"По имеющейся у нас информации, на всех избирательных участках <...> почти 219 тысяч наблюдателей", — сказала Памфилова, указывая на экран с числом 218 850 человек.
Как уточнили в ЦИК, 92 083 наблюдателей назначены партиями, 47 522 — кандидатами, а 79 245 — субъектами общественного контроля.
Как уже рассказывал Лайф, сегодня во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся ближайшие три дня. Даже в удалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования — 10 сентября — день, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей на различные уровни власти. Подробнее — в нашем материале.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв