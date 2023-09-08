ЦИК: На избирательных участках в России работают почти 209 тысяч наблюдателей

В выборах 2023 года принимают участие почти 219 тысяч наблюдателей. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

"По имеющейся у нас информации, на всех избирательных участках <...> почти 219 тысяч наблюдателей", — сказала Памфилова, указывая на экран с числом 218 850 человек.

Как уточнили в ЦИК, 92 083 наблюдателей назначены партиями, 47 522 — кандидатами, а 79 245 — субъектами общественного контроля.