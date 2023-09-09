В новых регионах РФ на выборах присутствуют более 30 международных экспертов
Памфилова: Более 30 международных экспертов работают на выборах в новых регионах
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что более 30 международных экспертов работают на выборах в новых регионах России. В ходе брифинга она отметила, что их пригласила Общественная палата России.
Международные эксперты, по словам Памфиловой, подробно знакомятся с тем, как проходит голосование в новых субъектах страны. Также глава Центризбиркома уточнила, что десять экспертов работают в ДНР, восемь — в ЛНР, по семь человек находятся в Херсонской и Запорожской областях.
Памфилова констатировала, что у международного сообщества "есть большой интерес и заинтересованность" в ознакомлении с выборами в РФ. Она поблагодарила экспертов за решение приехать в новые регионы, несмотря на давление в своих странах. Глава ЦИК также пригласила их понаблюдать за выборами президента России в марте 2024 года. Жители новых регионов выбирают законодательные органы — Народные советы ДНР и ЛНР, Херсонскую областную думу и Законодательное собрание Запорожской области. Также они участвуют в голосовании за муниципальных депутатов.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Причём новые регионы не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Лайф писал, что руководители новых регионов России — врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо — уже проголосовали на выборах. Также сообщалось, что в ЛНР во второй день основного голосования открылись все избирательные участки.
ТАСС / Алексей Коновалов