В новых регионах РФ на выборах присутствуют более 30 международных экспертов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что более 30 международных экспертов работают на выборах в новых регионах России. В ходе брифинга она отметила, что их пригласила Общественная палата России.

Международные эксперты, по словам Памфиловой, подробно знакомятся с тем, как проходит голосование в новых субъектах страны. Также глава Центризбиркома уточнила, что десять экспертов работают в ДНР, восемь — в ЛНР, по семь человек находятся в Херсонской и Запорожской областях.