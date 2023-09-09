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9 сентября, 06:16

В ЛНР во второй день основного голосования открылись все избирательные участки

В ЛНР начался второй день голосования, открылись все избирательные участки

В ЛНР начался второй день голосования, все избирательные участки в регионе открыты. Об этом сообщила заместитель председателя Избиркома Луганской Народной Республики Марианна Сумская.

"Все участково-избирательные комиссии приступили к работе. Выездные группы направились для осуществления придомового голосования", — сказала она в ходе брифинга.

По её словам, за минувшую ночь никаких происшествий не было. В ЛНР граждане выбирают Народный совет. Количество мандатов — 50. Кроме того, проходят выборы в представительные органы муниципальных образований республики. Глава ЛНР также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса.

Названа явка в первый день голосования в Херсонской области, ДНР и ЛНР

Названа явка в первый день голосования в Херсонской области, ДНР и ЛНР

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Причём новые регионы не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них: "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Лайф также писал, что руководители новых регионов России — врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо — уже проголосовали на выборах.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
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