В ЛНР во второй день основного голосования открылись все избирательные участки

В ЛНР начался второй день голосования, все избирательные участки в регионе открыты. Об этом сообщила заместитель председателя Избиркома Луганской Народной Республики Марианна Сумская.

"Все участково-избирательные комиссии приступили к работе. Выездные группы направились для осуществления придомового голосования", — сказала она в ходе брифинга.

По её словам, за минувшую ночь никаких происшествий не было. В ЛНР граждане выбирают Народный совет. Количество мандатов — 50. Кроме того, проходят выборы в представительные органы муниципальных образований республики. Глава ЛНР также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса.