Названа явка в первый день голосования в Херсонской области, ДНР и ЛНР
Стала известна явка на выборах в первый день голосования в трёх новых регионах России — Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республиках.
Так, на Херсонщине свой голос отдали 58,42% избирателей, которые выбирают депутатов областной думы. Об этом рассказала председатель регионального избиркома Марина Захарова.
А в Донецкой Народной Республике, где выбирают депутатов Народного совета, с учётом досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках явка составила 59,4%. Об этом сообщил председатель региональной комиссии Владимир Высоцкий. В то же время за кандидатов в Донецкий городской совет голоса отдали 56,10%.
Немногим меньше явка в другом регионе Донбасса — Луганской Народной Республике. По словам председателя региональной избирательной комиссии Марианны Сумской, там участки посетили 42,74%. Они отдали свои голоса за кандидатов в парламент субъекта.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Причём новые регионы не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны Киева. Самые частые из них: "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Свою политическую позицию уже изъявили врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
ТАСС / Михаил Терещенко