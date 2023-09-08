Названа явка в первый день голосования в Херсонской области, ДНР и ЛНР

Стала известна явка на выборах в первый день голосования в трёх новых регионах России — Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республиках.

Так, на Херсонщине свой голос отдали 58,42% избирателей, которые выбирают депутатов областной думы. Об этом рассказала председатель регионального избиркома Марина Захарова.

А в Донецкой Народной Республике, где выбирают депутатов Народного совета, с учётом досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках явка составила 59,4%. Об этом сообщил председатель региональной комиссии Владимир Высоцкий. В то же время за кандидатов в Донецкий городской совет голоса отдали 56,10%.