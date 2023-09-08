Работники сыроварни Сироты проголосовали на выборах мэра Москвы из коровника
Сотрудники Истринской сыроварни Олега Сироты отдали голоса на выборах мэра Москвы прямо с рабочего места — из коровника. Замначальника транспортного отдела Константин Колосов и бригадир участка сварки и сборки металлоконструкций Евгений Кулик рассказали телеканалу "360", что всё благодаря простоте дистанционного голосования.
Работники сыроварни Сироты проголосовали на выборах мэра Москвы из коровника. Видео © Telegram / 360tv
"Электронное голосование очень удобно в использовании, можно проголосовать прямо на рабочем месте, не приходя на избирательный участок", — сказал Кулик.
Так, благодаря телефону, сотрудник смог отдать свой голос за понравившегося кандидата всего за пару минут. Более того, он и в будущем собирается голосовать в таком формате.
На сыроварне добавили, что большая часть её сотрудников имеет активную гражданскую позицию. Те, кто не проголосовал дистанционно, сделают это очно в выходные.
Напомним, в России в ближайшие три дня пройдут выборы. В Москве жители голосуют за мэра как очно, так и дистанционно. Кандидатов на пост пять: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Свои голоса уже отдали Даванков, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.