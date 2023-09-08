Регион

Уведомления отключены

8 сентября, 12:38

Работники сыроварни Сироты проголосовали на выборах мэра Москвы из коровника

Сотрудники Истринской сыроварни Олега Сироты отдали голоса на выборах мэра Москвы прямо с рабочего места — из коровника. Замначальника транспортного отдела Константин Колосов и бригадир участка сварки и сборки металлоконструкций Евгений Кулик рассказали телеканалу "360", что всё благодаря простоте дистанционного голосования.

Работники сыроварни Сироты проголосовали на выборах мэра Москвы из коровника. Видео © Telegram / 360tv

"Электронное голосование очень удобно в использовании, можно проголосовать прямо на рабочем месте, не приходя на избирательный участок", сказал Кулик.

Так, благодаря телефону, сотрудник смог отдать свой голос за понравившегося кандидата всего за пару минут. Более того, он и в будущем собирается голосовать в таком формате.

На сыроварне добавили, что большая часть её сотрудников имеет активную гражданскую позицию. Те, кто не проголосовал дистанционно, сделают это очно в выходные.

Полмиллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра за первые 4 часа

Полмиллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра за первые 4 часа

Напомним, в России в ближайшие три дня пройдут выборы. В Москве жители голосуют за мэра как очно, так и дистанционно. Кандидатов на пост пять: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Свои голоса уже отдали Даванков, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Обложка ©

Телеканал "360"

Матвей Константинов
  • Новости
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Олег Сирота
  • Региональные власти
  • Общество
  • Политика
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров