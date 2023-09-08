Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы, говорится на сайте Русской православной церкви.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед богослужением в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее прибыл на избирательный участок № 182, расположенный в московской общеобразовательной школе № 1799 (1-й Кадашевский переулок), где принял участие в голосовании", — говорится в опубликованном сообщении.

Визит патриарха пришёлся на первый день выборного процесса, на участке его встретили члены избирательной комиссии и её председатель. Кирилл заполнил бюллетень и опустил её в урну для голосования.

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы. Обложка © Сергей Власов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси