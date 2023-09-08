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8 сентября, 12:20

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы

<p>Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы. Обложка © Сергей Власов / <a href="https://foto.patriarchia.ru/church/eparkhii/moskovskaya-eparkhiya/uchastie-svyateyshego-patriarkha-kirilla-v-vyborakh-mera-moskvy-2023-09-08/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси</a></p>

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы. Обложка © Сергей Власов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы, говорится на сайте Русской православной церкви.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед богослужением в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее прибыл на избирательный участок № 182, расположенный в московской общеобразовательной школе № 1799 (1-й Кадашевский переулок), где принял участие в голосовании", говорится в опубликованном сообщении.

Визит патриарха пришёлся на первый день выборного процесса, на участке его встретили члены избирательной комиссии и её председатель. Кирилл заполнил бюллетень и опустил её в урну для голосования.

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы. Обложка © Сергей Власов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы. Обложка © Сергей Власов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Полмиллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра за первые 4 часа

Полмиллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра за первые 4 часа

Напомним, в России в ближайшие три дня пройдут выборы. Свой голос на выборах мэра Москвы уже отдал один из кандидатов на этот пост — Владислав Даванков, выдвинувшийся от партии "Новые люди". Для этого он приехал на избирательный участок 287 на Пулковской улице.

Матвей Константинов
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