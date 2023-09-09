В ЦИК назвали регионы с самой высокой явкой по итогам первого дня голосования

Завтра, 10 сентября, в единый день голосования уже все 86 регионов России, где проходят выборы, будут находиться в режиме голосования, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Пока же, по её словам, наиболее высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Карачаево-Черкесии, на выборах высших должностных лиц — в Кемеровской области, на выборах в законодательные собрания — в ДНР.

"Вчера открылись избирательные участки в 54 регионах. Сегодня в 08:00 к ним присоединились ещё 11 регионов, где проходит двухдневное голосование. Завтра все 86 субъектов Российской Федерации будут в режиме голосования", — сказала она в информационном центре ЦИК.