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9 сентября, 12:11

В ЦИК назвали регионы с самой высокой явкой по итогам первого дня голосования

ЦИК: ДНР и Херсонская область лидируют по явке по итогам первого дня голосования

Завтра, 10 сентября, в единый день голосования уже все 86 регионов России, где проходят выборы, будут находиться в режиме голосования, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Пока же, по её словам, наиболее высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Карачаево-Черкесии, на выборах высших должностных лиц — в Кемеровской области, на выборах в законодательные собрания — в ДНР.

"Вчера открылись избирательные участки в 54 регионах. Сегодня в 08:00 к ним присоединились ещё 11 регионов, где проходит двухдневное голосование. Завтра все 86 субъектов Российской Федерации будут в режиме голосования", — сказала она в информационном центре ЦИК.

Как отметила Памфилова, наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на довыборах зафиксирована в Карачаево-Черкесии (27,37%). На губернаторских выборах в Кемеровской области явка составила 46,71%, а на выборах в законодательные органы ДНР — 59,4%. Новые регионы занимают четыре из пяти первых мест по явке на выборах в заксобрания: Херсонская область (58,42%), ЛНР (42,74%), Запорожская область (37,94%). Между ними вклинился Кузбасс с 46,71%.

Новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах

Новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Лайф писал, что руководители новых регионов России — врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо — уже проголосовали на выборах. Также сообщалось, что на выборах в новых регионах присутствуют более 30 международных экспертов. В Кремле заявили, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проявляют героизм в ходе выборов.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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