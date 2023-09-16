Ракетный удар ВКС РФ по аэродрому у Кривого Рога уничтожил пять самолётов ВСУ
Минобороны: При ударе по аэродрому у Кривого Рога уничтожено пять самолётов ВСУ
Российская авиация на этой неделе в ходе спецоперации нанесла удар по военному аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"11 сентября Воздушно-космическими силами России нанесён удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
В результате, по данным оборонного ведомства, были уничтожены два украинских истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 .
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны опубликовало видео с моментом уничтожения танка ВСУ "Ланцет". Судя по кадрам, сначала российский беспилотник зафиксировал местонахождение боевой машины, а затем на неё спикировал боеприпас. После взрыва танк загорелся.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ