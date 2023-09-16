ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября 2023, 11:33
151060

Ракетный удар ВКС РФ по аэродрому у Кривого Рога уничтожил пять самолётов ВСУ

Минобороны: При ударе по аэродрому у Кривого Рога уничтожено пять самолётов ВСУ

Российская авиация на этой неделе в ходе спецоперации нанесла удар по военному аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"11 сентября Воздушно-космическими силами России нанесён удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

В результате, по данным оборонного ведомства, были уничтожены два украинских истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 .

Стало известно о бегстве штурмовиков ВСУ у села Работино
Стало известно о бегстве штурмовиков ВСУ у села Работино

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны опубликовало видео с моментом уничтожения танка ВСУ "Ланцет". Судя по кадрам, сначала российский беспилотник зафиксировал местонахождение боевой машины, а затем на неё спикировал боеприпас. После взрыва танк загорелся.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar