Ракетный удар ВКС РФ по аэродрому у Кривого Рога уничтожил пять самолётов ВСУ

Российская авиация на этой неделе в ходе спецоперации нанесла удар по военному аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"11 сентября Воздушно-космическими силами России нанесён удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

В результате, по данным оборонного ведомства, были уничтожены два украинских истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 .