Российские военные ударили по хранилищам ракет Storm Shadow и боеприпасов с обеднённым ураном

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием, а также ударными БПЛА по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщила на брифинге в понедельник, 18 сентября, пресс-служба Минобороны России.