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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 11:00
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Российские военные ударили по хранилищам ракет Storm Shadow и боеприпасов с обеднённым ураном

МО РФ сообщило об ударах по складам с Storm Shadow и ракет с обеднённым ураном

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием, а также ударными БПЛА по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщила на брифинге в понедельник, 18 сентября, пресс-служба Минобороны России.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — добавили в военном ведомстве.

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Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. А ранее стало известно, что у Украины к октябрю могут иссякнуть запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp. Тем временем в США заявили, что никакое западное оружие не поможет Украине победить.

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ТАСС / Александр Река

Марина Калегина
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