Киеву предрекли полное истощение запасов крылатых ракет уже в скором времени

У Украины к октябрю могут иссякнуть запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

"В зависимости от размера расходов у Украины к октябрю могут закончиться запасы крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", — сказано в материале издания.

Газета подчёркивает, что Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS и крылатые Taurus. В статье также указано, что если в ближайшие шесть недель Киеву будут помогать в этих вопросах, то у Незалежной появится "шанс на прорыв, который изменит ход боевых действий".