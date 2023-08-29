Киеву предрекли полное истощение запасов крылатых ракет уже в скором времени
The Wall Street Journal: У Киева к октябрю иссякнут запасы Storm Shadow и Scalp
У Украины к октябрю могут иссякнуть запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.
"В зависимости от размера расходов у Украины к октябрю могут закончиться запасы крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", — сказано в материале издания.
Газета подчёркивает, что Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS и крылатые Taurus. В статье также указано, что если в ближайшие шесть недель Киеву будут помогать в этих вопросах, то у Незалежной появится "шанс на прорыв, который изменит ход боевых действий".
Ранее Лайф писал, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Он будет включать, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.
ТАСС / AP / Lewis Joly