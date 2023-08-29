Регион

Уведомления отключены

29 августа, 19:15

Киеву предрекли полное истощение запасов крылатых ракет уже в скором времени

The Wall Street Journal: У Киева к октябрю иссякнут запасы Storm Shadow и Scalp

У Украины к октябрю могут иссякнуть запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

"В зависимости от размера расходов у Украины к октябрю могут закончиться запасы крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", — сказано в материале издания.

Газета подчёркивает, что Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS и крылатые Taurus. В статье также указано, что если в ближайшие шесть недель Киеву будут помогать в этих вопросах, то у Незалежной появится "шанс на прорыв, который изменит ход боевых действий".

ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма

ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма

Ранее Лайф писал, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Он будет включать, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

Обложка ©

ТАСС / AP / Lewis Joly

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров