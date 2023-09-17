Армия Украины обречена на поражение в текущем конфликте, и ни одно оружие, переданное Западом, не изменит эту ситуацию. Об этом заявил экс-морпех Вооружённых сил США Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном на его YouTube-канале.

"Вооружение, которое уже дают Украине и обещают передать, например ATACMS, немецкий Taurus, аналог Storm Shadow и Scalp, не предназначено для того, чтобы выиграть в этом конфликте. Они не помогут выиграть", — отметил он.

Берлетик уточнил, что непосредственная цель Запада — склонить Россию к переговорам и приостановке боевых действий. А поставка серьёзного оружия ВСУ — лишь средство для достижения этой цели. Но, по мнению бывшего морпеха, такая тактика бесполезна, потому что контрнаступление украинской армии с треском провалилось.