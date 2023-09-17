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17 сентября, 08:22

В США заявили, что никакое западное оружие не поможет Украине победить

Экс-морпех США Берлетик: Западное оружие не поможет Украине победить

Армия Украины обречена на поражение в текущем конфликте, и ни одно оружие, переданное Западом, не изменит эту ситуацию. Об этом заявил экс-морпех Вооружённых сил США Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном на его YouTube-канале.

"Вооружение, которое уже дают Украине и обещают передать, например ATACMS, немецкий Taurus, аналог Storm Shadow и Scalp, не предназначено для того, чтобы выиграть в этом конфликте. Они не помогут выиграть", отметил он.

Берлетик уточнил, что непосредственная цель Запада — склонить Россию к переговорам и приостановке боевых действий. А поставка серьёзного оружия ВСУ — лишь средство для достижения этой цели. Но, по мнению бывшего морпеха, такая тактика бесполезна, потому что контрнаступление украинской армии с треском провалилось.

Украину сравнили с перчаткой, которую натягивают США

Украину сравнили с перчаткой, которую натягивают США

Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. По итогу боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. А глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прокомментировал, что медленный темп контрнаступления украинской армии связан с тяжёлой обстановкой на фронте, а никак не с поставками оружия.

Обложка ©

T.me / V_Zelenskiy_official

Дарья Нарыкова
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