В США заявили, что никакое западное оружие не поможет Украине победить
Экс-морпех США Берлетик: Западное оружие не поможет Украине победить
Армия Украины обречена на поражение в текущем конфликте, и ни одно оружие, переданное Западом, не изменит эту ситуацию. Об этом заявил экс-морпех Вооружённых сил США Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном на его YouTube-канале.
"Вооружение, которое уже дают Украине и обещают передать, например ATACMS, немецкий Taurus, аналог Storm Shadow и Scalp, не предназначено для того, чтобы выиграть в этом конфликте. Они не помогут выиграть", — отметил он.
Берлетик уточнил, что непосредственная цель Запада — склонить Россию к переговорам и приостановке боевых действий. А поставка серьёзного оружия ВСУ — лишь средство для достижения этой цели. Но, по мнению бывшего морпеха, такая тактика бесполезна, потому что контрнаступление украинской армии с треском провалилось.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. По итогу боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. А глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прокомментировал, что медленный темп контрнаступления украинской армии связан с тяжёлой обстановкой на фронте, а никак не с поставками оружия.
T.me / V_Zelenskiy_official