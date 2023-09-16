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16 сентября, 18:57

В НАТО нашли нелепое оправдание медленному контрнаступлению ВСУ

Глава комитета НАТО Бауэр: Продвижение ВСУ тормозит сложная обстановка на фронте

Медленный темп контрнаступления украинской армии связан не с дефицитом вооружений, а со сложной обстановкой на фронте. Такое заявление сделал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Нет прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением наступления на Украине", — сказал он на брифинге в Осло.

Бауэр посетовал на то, что российские войска "заложили огромное количество мин", из-за чего ВСУ вынуждены тормозить на всех направлениях. Вместе с тем он признал, что запрашиваемое Киевом вооружение, а также объёмы используемой на Украине военной техники всё же превышают возможности НАТО.

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Напомним, украинская армия 4 июня начала контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировалось. Но для ВСУ этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по словам президента России Владимира Путина, противник с начала контрнаступления потерял 71,5 тысячи человек. Впрочем, в самом Киеве уже понимают бессмысленность каких-либо дальнейших манёвров против ВС России.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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