В НАТО нашли нелепое оправдание медленному контрнаступлению ВСУ

Медленный темп контрнаступления украинской армии связан не с дефицитом вооружений, а со сложной обстановкой на фронте. Такое заявление сделал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Нет прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением наступления на Украине", — сказал он на брифинге в Осло.