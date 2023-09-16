В США назвали условие, при котором НАТО может ввести войска на Украину
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: НАТО может ввести войска на Украину из-за провала ВСУ
НАТО может ввести войска на территорию Украины на фоне неудач ВСУ на фронте. Соответствующее заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, в Белом доме вполне допускают такой вариант развития событий.
"Украина терпит серьёзное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска ещё до полного разгрома Киева", — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению Макговерна, ещё одним способом компенсировать неудачи украинской армии может стать передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.
Напомним, украинская армия 4 июня начала контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировалось. Но для ВСУ этот манёвр обернулся огромными потерями и провалом. Так, по словам президента России Владимира Путина, противник с начала контрнаступления потерял 71,5 тысячи человек. Впрочем, в самом Киеве уже понимают бессмысленность каких-либо дальнейших манёвров против ВС России.
ТАСС / IMAGO / Branislav Racko