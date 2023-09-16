В США назвали условие, при котором НАТО может ввести войска на Украину

НАТО может ввести войска на территорию Украины на фоне неудач ВСУ на фронте. Соответствующее заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, в Белом доме вполне допускают такой вариант развития событий.

"Украина терпит серьёзное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска ещё до полного разгрома Киева", — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.