Украина исчезла как государство, сегодня она фактически стала инструментом агрессивной политики США. Об этом заявил американский журналист Гарланд Никсон.

"Больше нет такого государства, как Украина. Эта игра окончена", — сказал он в видео на своём YouTube-канале.

По мнению Никсона, неоконсерваторы из Штатов используют Незалежную в качестве перчатки, которую надевает преступник, чтобы не оставить отпечатки пальцев. Таким образом, Киев помогает скрыть причастность американцев к разрушению Европы, убеждён журналист.