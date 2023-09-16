Украину сравнили с перчаткой, которую натягивают США
Американский журналист Гарланд Никсон: Украина исчезла как государство
Украина исчезла как государство, сегодня она фактически стала инструментом агрессивной политики США. Об этом заявил американский журналист Гарланд Никсон.
"Больше нет такого государства, как Украина. Эта игра окончена", — сказал он в видео на своём YouTube-канале.
По мнению Никсона, неоконсерваторы из Штатов используют Незалежную в качестве перчатки, которую надевает преступник, чтобы не оставить отпечатки пальцев. Таким образом, Киев помогает скрыть причастность американцев к разрушению Европы, убеждён журналист.
А ранее Никсон назвал украинское правительство одним из худших в мире, так как оно отправило своих же граждан погибать на минных полях. Вместе с тем журналист обвинил Владимира Зеленского в том, что тот фактически продал свою страну крупным западным корпорациям, к примеру Blackrock или Goldman Sachs.
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