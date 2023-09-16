Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1700 военных на Донецком направлении

ВСУ продолжают безуспешные попытки вытеснить ВС РФ из Клещеевки и Андреевки в ДНР. Во время боёв на Донецком направлении украинские войска потеряли более 1700 человек за неделю. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении противник не отказался от планов по охвату города Артёмовска Донецкой Народной Республики и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад", — отметили в министерстве.

Представитель ведомства уточнил, что за неделю на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 34 атаки подразделений украинских войск. В результате ВСУ потеряли более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.