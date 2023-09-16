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Регион
Опубликовано 16 сентября 2023, 11:57
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Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1700 военных на Донецком направлении

ВСУ продолжают безуспешные попытки вытеснить ВС РФ из Клещеевки и Андреевки в ДНР. Во время боёв на Донецком направлении украинские войска потеряли более 1700 человек за неделю. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении противник не отказался от планов по охвату города Артёмовска Донецкой Народной Республики и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад", — отметили в министерстве.

ВС РФ за неделю уничтожили до 400 украинских военных на Купянском направлении
ВС РФ за неделю уничтожили до 400 украинских военных на Купянском направлении

Представитель ведомства уточнил, что за неделю на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 34 атаки подразделений украинских войск. В результате ВСУ потеряли более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.

Ранее Лайф писал о том, что российская авиация на этой неделе нанесла удар по военному аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога. Уничтожены два украинских истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25.

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Getty Images / Anadolu Agency

Илья Суриков
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