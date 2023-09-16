ВС РФ за неделю уничтожили до 400 украинских военных на Купянском направлении
МО РФ: ВСУ на Купянском направлении за неделю потеряли до 400 военных
Подразделения Западной группировки войск за неделю улучшили тактическое положение в результате активных действий на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве указали, что отражено пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Благодаря авиации и артиллерии украинским подразделениям нанесён существенный урон.
В МО РФ также добавили, что потери противника составили до 400 военнослужащих. Также уничтожено: пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и установка реактивной системы залпового огня. Кроме того, ликвидировано семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска за неделю с 9 по 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам ВСУ. В результате, в частности, было нарушено материально-техническое обеспечение украинских подразделений, действующих на Запорожском и Донецком направлениях.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин