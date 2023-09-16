ВС РФ за неделю уничтожили до 400 украинских военных на Купянском направлении

Подразделения Западной группировки войск за неделю улучшили тактическое положение в результате активных действий на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве указали, что отражено пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Благодаря авиации и артиллерии украинским подразделениям нанесён существенный урон.

В МО РФ также добавили, что потери противника составили до 400 военнослужащих. Также уничтожено: пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и установка реактивной системы залпового огня. Кроме того, ликвидировано семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ.