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Опубликовано 16 сентября 2023, 11:44
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ВС РФ за неделю уничтожили до 400 украинских военных на Купянском направлении

МО РФ: ВСУ на Купянском направлении за неделю потеряли до 400 военных

Подразделения Западной группировки войск за неделю улучшили тактическое положение в результате активных действий на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве указали, что отражено пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Благодаря авиации и артиллерии украинским подразделениям нанесён существенный урон.

В МО РФ также добавили, что потери противника составили до 400 военнослужащих. Также уничтожено: пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и установка реактивной системы залпового огня. Кроме того, ликвидировано семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ.

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Ранее сообщалось, что российские войска за неделю с 9 по 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам ВСУ. В результате, в частности, было нарушено материально-техническое обеспечение украинских подразделений, действующих на Запорожском и Донецком направлениях.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Иван Косицын
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