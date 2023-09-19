ВСУ терпят катастрофические потери в боях с российскими военными в Клещеевке
Минобороны РФ: ВСУ несут сильнейшие потери в активных боях с ВС РФ в Клещеевке
Украинские силы терпят катастрофические потери в Клещеевке Донецкой Народной Республики в противостоянии с Российской армией. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
"Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях посёлка", — сообщили в министерстве.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео поражения украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр и высадить десант на противоположном берегу. Российская разведка и операторы БПЛА выявили диверсионные отряды и уничтожили их точным ударом тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк".
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