Украинские силы терпят катастрофические потери в Клещеевке Донецкой Народной Республики в противостоянии с Российской армией. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

"Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях посёлка", — сообщили в министерстве.