Населённые пункты Клещеевка и Андреевка в пригороде Артёмовска находятся в "серой зоне", где безуспешно хотят укрепиться ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы видели победные реляции со стороны украинского режима по поводу Клещеевки, по поводу Андреевки. Но я вам скажу: данные населённые пункты находятся в "серой зоне", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что Андреевка практически полностью разрушена.

По его словам, ВСУ предпринимают попытки проникнуть на территорию бывшего села, однако им мешает российская артиллерия, которая при поддержке авиации не даёт продвинуться дальше. Как отметил Пушилин, там образовалась "точка перемола" украинских войск. Кроме того, противник пытается прорваться и в Клещеевку, однако для полного контроля важен рубеж по железной дороге. Политик пояснил, что там не получилось бы закрепиться у обеих сторон, поскольку населённый пункт был почти полностью уничтожен в ходе боевых действий.