Артёмовская петля: как наши войска продвигаются на Купянском направлении Запад не может принять продвижение наших войск на Купянском направлении, для этого в информационном поле устраиваются вбросы, но у Армии России есть несколько вариантов развития событий 25102 25102 РСЗО "Град" Западного военного округа во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Информационная ловля на живца

Западные СМИ штормит от противоречий. Публикации в стиле от "Российская армия собирает под Купянском ударный кулак" в The New York Times до вывода об отсутствии успехов ВС РФ в этом направлении от The Wall Street Journal говорят о намеренных фейках. Американский журнал пошёл дальше — его вброс о некоем подразделении штрафников "Штурм Z" абсурден.

— Такого рода заявления связаны с тем, что противник проигрывает сражения, ему нужно найти некую причину. В годы ВОВ, когда немцы терпели поражение на ряде направлений, они заявляли, что победу одерживает не Красная Армия, а штрафные батальоны, набранные в тюрьмах. Мол, поэтому немцы не выдержали. Сейчас эта "песня о главном" продолжается в ключе, что на Запорожском направлении наступление проиграно из-за тех же штрафбатов, в которые набрали головорезов, превративших несчастных украинцев в мясной фарш. Это чисто пропагандистская риторика, — уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Они пытаются разыграть закрытую тему, отметил эксперт. Вопросы привлечения на фронт тех, кто имеет сроки по различным статьям, уже неактуальны. В строю сейчас только добровольцы и регулярная армия. Но Западу нужно раскачать эту тему, чтобы изобразить, что ВС РФ без подобных штурмовиков не способны наступать.

— В боях на информационном поле это можно назвать попыткой "кражи победы", — говорит Леонков. — Эти публикации появляются именно сейчас, потому что в НАТО понимают, что Россия будет наступать, с этим связана и поставка кассетных боеприпасов, которые эффективны против наступающих. Никакой броник не защитит при таких снарядах.

Понимает это и Россия, поэтому сейчас идёт методичная работа по уничтожению носителей этих боеприпасов — артиллерийских систем. С учётом того что Украине дали срок — совершить какие-то подвиги до конца сентября. Именно под такие задачи продолжается украинская мобилизация — по сути, геноцид украинцев. А чтобы это не выглядело так драматично, запускаются подобные вбросы.

Военнослужащий во время боевой работы расчёта реактивной системы залпового огня "Град" Западного военного округа на Купянском направлении. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Где Россия готовит железный кулак, куда будет наступать? Американская и английская разведка не даёт ответов. Дезинформация используется, чтобы отследить затем по соцсетям и комментариям экспертов, читая между строк: кто проговорится, где будут упоминаться возможные маршруты. Поскольку всё это анализируется искусственным интеллектом, происходит так называемая ловля на живца, — добавляет Алексей Леонков.

Что происходит под Купянском

Упорные бои на подступах к Купянску продолжаются уже много недель. Российские войска постепенно продвигаются с нескольких направлений, занимая опорные пункты. Расширяется зона контроля у Синьковки и Петропавловки.

Только за последние сутки на этом направлении ударами авиации РФ, огнём артиллерии Западной группировки войск поражён склад боеприпасов теробороны, уничтожено до 85 украинских бойцов, следует из военных сводок. Другие направления демонстрируют обречённость солдат ВСУ. В среду после восьми массированных атак в Клещеевке на Артёмовском направлении противник понёс существенные потери — более 300 убитых, техника уничтожается десятками единиц.

Генштаб ВСУ кидает в наступление стратегические резервы. В украинских СМИ эти действия оправдываются теми же "ударными кулаками России". Поэтому обстановка на фронтах развивается неблагоприятно для украинской стороны.

"Победы не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год", — заявила глава медицинской службы нацбата "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. По её словам, ВСУ несут огромные потери и "романтики в этом нет".

— На Купянском направлении я впервые в жизни была готова говорить с любыми людьми ради того, чтобы мой батальон остался жить, — говорит военный медик. — Мы несём большие потери... То, что сейчас происходит на фронте, — это то, что вы не прочитаете в новостях.

Замедление продвижения сил РФ под Купянском

Однако противник за счёт переброшенных резервов несколько замедлил продвижение ВС РФ, пересмотрев планы действий на Запорожье и под Артёмовском, отмечают военные эксперты. ВСУ надеются не допустить огневого контроля дороги Северск – Белогоровка, что вряд ли им удастся.

— На Купянском направлении сейчас можно наблюдать некоторую стабилизацию, то есть наши войска продолжают движение вперёд, но уже не такими темпами, как ранее. Это связано с тем, что противник снял часть сил с Ореховского направления и Южно-Донецкого и перебросил силы под Купянск. До этого ВСУ пытались остановить наши войска с помощью отрядов тербатов и других вспомогательных сил, которые несли колоссальные потери из-за отсутствия боевого опыта и не могли противостоять наступлению, — рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Противнику, по его словам, ничего не оставалось, как снять реальные боевые части и направить их в зону нашего продвижения. Несмотря на это, есть перспектива выхода к реке Оскол и продвижения. Однако сам город — не главная цель.

— В первую очередь нужно попытаться обойти Купянск с севера и юга. Ситуация напоминает Артёмовск, там господствующие высоты, взять их под свой контроль — и тогда противник будет вынужден оставить Купянск, — считает Кнутов. — Если ВСУ попытаются оборонять Купянск, то для них это закончится катастрофическими потерями. Поэтому перспектива наступления есть, но мы не активизируем наше движение вперёд. Это связано с тем, что наши войска не до конца измотали и обескровили противника.

На вчерашний день на Ореховском направлении в посёлке Работино, да и на Времевском в бой начинают вводиться резервные силы ВСУ. Это говорит, что скоро закончатся стратегические подразделения и после этого появятся шансы активизировать наши наступательные действия.

— У ВСУ остаются способные к отражению атаки резервы — до пяти бригад, и это не малые силы. Их можно перебрасывать на разные участки фронта. Поэтому Армии РФ сейчас проще взять небольшую паузу, чтобы не допустить попыток украинского командования перебросить резервы и ударить нам во фланг, — говорит Кнутов.

РСЗО "Град" ВС РФ наносит удары по ВСУ под прикрытием рельефа местности. Видео © Z операция / Запорожское направление Работино

Пока же ВС РФ активно используют артиллерию. РСЗО "Град" ВС РФ наносят удары по ВСУ под прикрытием рельефа местности на Сватовско-Кременном направлении, где наша армия ведёт локальное наступление в направлении Купянска.

Авторы Елена Ладилова