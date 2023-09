Артёмовская петля: как наши войска продвигаются на Купянском направлении

Информационная ловля на живца

Западные СМИ штормит от противоречий. Публикации в стиле от "Российская армия собирает под Купянском ударный кулак" в The New York Times до вывода об отсутствии успехов ВС РФ в этом направлении от The Wall Street Journal говорят о намеренных фейках. Американский журнал пошёл дальше — его вброс о некоем подразделении штрафников "Штурм Z" абсурден.