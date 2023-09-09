Сколько солдат потеряли ВСУ Украины к осени 2023 года с начала СВО В Европе не хотят продолжения войны, депутаты ЕС начинают спорить с НАТО, а прогнозы потерь ВСУ в 2023 году говорят о геноциде народа Украины, который организовал Запад. 8 сентября 2023, 22:40 103980 103980 Прогнозы потерь ВСУ в 2023 году говорят о геноциде народа Украины, который организовал Запад. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Безвозвратные потери ВСУ за время российской спецоперации

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что на Украине погибло более 500 тысяч украинских военных. Она опровергла слова генсека о том, что ВСУ "постепенно завоёвывают территории". В ответ представитель блока даже не попытался опровергнуть огромную цифру убитых. Он ответил, что "никто никогда и не говорил, что будет легко, Россия правильно выстроила свою оборону".

— Вы сказали, что Украина постепенно завоёвывает территории. Но это же неправда. Погибло полмиллиона человек. Сейчас начали мобилизовывать даже ограниченно годных и больных, — заявила Дейли. — Мы находимся в кровавой войне на истощение. И просто жестоко позволить ей продолжаться.

По данным России, Украина за период контрнаступления потеряла 66 тысяч человек. Фото © Getty Images / John Moore

По данным России, Украина за период контрнаступления потеряла 66 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, "пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы". Украинские военные за три месяца контрнаступления так и не достигли своих целей, при этом они несут колоссальные потери, отметил глава Минобороны РФ.

— С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения, — сказал министр.

Ранее демократ Роберт Кеннеди, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, обозначил цифру потерь ВСУ. За время военных действий погибло 300 тыс. украинских военнослужащих, заявлял он. Его сын (Роберт Кеннеди – младший) вступил в отряд специального назначения и служил пулемётчиком в Харьковской наступательной операции, но это продолжалось недолго. Вскоре он покинул Украину. Кеннеди-младший, рассказывая о потерях ВСУ, отметил: "Всё, что нам говорят об этой войне, ложь".

— Никто не говорит об этом, но погибло 14 000 украинских гражданских лиц, 300 000 военнослужащих. Украинцам не выстоять, — подчеркнул он.

На сколько ещё времени Украине хватит сил противостоять России

Западные СМИ писали, что контрнаступление ВСУ решено отложить на весну-лето 2024-го или даже 2025 года. Британский генерал Ричард Бэрронс в статье для Financial Times заявил, что Запад нарастит поставки боеприпасов ВСУ к середине 2024 года. Он также признал, что "нынешнее контрнаступление Украины не отбросит Россию, этого никто и не ожидал". По его словам, Россию не удастся победить до наступления зимы. Поэтому западные союзники не устают повторять, что будут поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Сама "победа" Украины переносится на 2025 год.

Противник будет предпринимать наступательные действия в течение сентября. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

— Противник будет предпринимать наступательные действия в течение сентября. А дальше Армия России будет улучшать позиции, — считает капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. — Находясь в обороне, наша сторона сделала всё возможное, чтобы подготовить освобождение земель новых регионов. Это Херсонщина, Запорожье, ДНР. К концу года потери противника увеличатся.

Эксперт отметил, что осенняя распутица не принесёт ВСУ спокойствия, потому что наша армия научилась воевать в разных условиях. Украинское руководство планирует продолжить наступление в 2024 году — следующим летом, но, скорее всего, этого не случится, потому что очень большой срок. Ядро ударных украинских команд, подготовленное на Западе, истреблено в ходе наступления, мобилизованные не исправят ситуацию, а лишь потерей своих жизней усугубят её.

Сколько людей мобилизовано на Украине

После начала СВО глава Украины объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, которой подлежали военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Мобилизация проходит в четыре основные волны, во время которых призываются разные категории мужчин. В планах у властей Украины стояла мобилизация 1 млн человек, однако реальные цифры оказались значительно меньше.

Легализована мобилизация граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группу инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники. Фото © Getty Images / John Moore

В конце августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине, скорее всего, будет объявлена дополнительная мобилизация. Он считает, что это не выйдет за те пределы, которые Киев утвердил ещё 24 февраля 2022 года. При этом в конце июня на Украине расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Легализована мобилизация граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группу инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

Прогнозы потерь ВСУ в 2023 году

Экс-премьер Украины Николай Азаров сделал вывод, что потери ВСУ к концу года превысят полмиллиона человек убитыми. Он считает, что рубеж потерь украинских военных уже подбирается к 450 тысячам. К концу года цифра в полмиллиона будет превзойдена. "Это население крупного областного центра на Украине", — сравнил Азаров. По его словам, украинские власти намеренно записывают погибших в число без вести пропавших, чтобы экономить на пособиях, полагающихся семьям убитых.

Экс-премьер Украины Николай Азаров сделал вывод, что потери ВСУ к концу года превысят полмиллиона человек убитыми. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Последствия потерь ВСУ

В США тем временем ситуацию на Украине приравнивают к временам Столетней войны в Европе. Закрытые форумы военнослужащих, которые причастны к военным операциям на Украине, дают негативный прогноз о перспективах военного конфликта, полагая, что без‏ вступления в войну НАТО украинцы едва‏ ли‏ протянут год.

Военный эксперт Владислав Шурыгин приводит причины таких выводов. "Большинство‏ воюющих с‏ прошлой весны‏ бригад‏ потеряли‏ от половины‏ до двух‏ третей своего‏ личного‏ состава, а‏ некоторые уже дважды сменили свой‏ боевой состав", что сказывается, по его мнению, на результате: "Постоянными‏ остаются только‏ командование и‏ боевое‏ управление,‏ которые сами в бои не вступают и лишь управляют‏ боевыми‏ действиями из‏ хорошо защищённых командных пунктов".‏ Поэтому командование относится к своим солдатам как к расходному материалу, что только усугубляет потери. Также сказываются проблемы с разнобойной западной техникой и требования командиров не терять её.

Закрытые форумы военнослужащих, которые причастны к военным операциям на Украине, дают негативный прогноз о перспективах военного конфликта. Фото © Getty Images / Scott Peterson

Напомним, согласно учебникам в военных академиях, допустимое, некритическое количество потерь — это 1 к 3. Когда на одного убитого — трое раненых в разной степени. Но потери у ВСУ такие, каких не было даже в XVIII веке, когда любое сражение заканчивалось рукопашной схваткой. Количество убитых в ВСУ увеличивается с каждым днём.

"Если кто-то будет изучать потом эту страницу украинской истории, то наверняка возникнет вопрос, почему такая крупная армия, находящаяся в обороне, несёт потери 1 к 10 или 1 к 20", — задавал ранее вопрос о потерях ВСУ экс-командир спецназа ВС СССР Янис Кальпис.

Похоже, военный конфликт, который устроил на полях Украины Запад, будет вписан в историю как самый невосполнимый удар для населения бывшей УССР. Уже сейчас это сказывается и на рождаемости. Академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса, сообщается в публикации британской благотворительной организации AOAV. Согласно документу, на который ссылаются демографы, страну ожидает падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71, что "станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире".

Авторы Елена Стафеева