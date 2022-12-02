Сколько солдат ВСУ на самом деле погибло на Украине Председатель Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что с 24 февраля были убиты не менее 100 тысяч украинских военных. Эксперты и аналитики сразу же поставили под сомнение эту цифру. 181814 181814 Фото © ТАСС / AP / Roman Chop

Как вычислить процент потерь ВСУ на Украине

После заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, украинские эксперты обвинили ЕС едва ли не в работе на Россию. После того как видео с выступлением фон дер Ляйен разошлось по интернету, фраза про 100 тыс. убитых украинских военных была удалена из её выступления, что только подхлестнуло интерес к теме украинских потерь. 30 ноября заявление главы Еврокомиссии прокоммеентировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его мнению, цифра в 100 тыс. потерь занижена вдвое.

Если брать эту оценку по состоянию несколько месяцев назад, то она была вполне возможна. Сейчас потери со стороны [киевского] режима в разы больше заявленного количества Владимир Рогов Председатель движения "Мы вместе с Россией"

В комментариях под публикацией ЕК в Twitter пользователи написали, что глава ЕК, возможно, могла спутать суммарные потери (куда входят погибшие и раненые) с безвозвратными (только погибшие). Однако бывший командир спецназа ВС СССР Янис Кальпис отмечает, что "классическое" соотношение убитых к раненым на Украине с 24 февраля играет не в пользу ВСУ, а цифра в 100 тыс. погибших украинских военных уже озвучивалась ранее председателем комитета начальников штабов США Марком Милли.

В учебниках прописано, что допустимое, не критическое количество потерь — это 1 к 3. На одного убитого трое раненых в разной степени. Но потери у ВСУ такие, каких не было даже в XVIII веке, когда любое сражение заканчивалось рукопашной схваткой. Количество убитых в ВСУ увеличивается с каждым днём. Если кто-то будет изучать потом эту страницу украинской истории, то наверняка возникнет вопрос, почему такая крупная армия, находящаяся в обороне, несёт потери 1 к 10 или 1 к 20. Янис Кальпис Бывший командир спецназа ВС СССР

Что такое безвозвратные потери и как их посчитать

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Под безвозвратными потерями обычно понимаются люди, погибшие в ходе боя, либо военнослужащие, которым не успели оказать помощь. Однако с начала 90-х годов в безвозвратные потери записывают и тяжелораненых. Серьёзные ранения, потеря конечностей и многое другое гарантируют военнослужащему комиссование из армии и увольнение "по здоровью". Летом советник главы президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ с начала спецоперации потеряли 10 тысяч солдат убитыми, 30 тысяч ранены. В такую цифру можно было бы поверить, если не несколько важных обстоятельств. Во-первых, в самом начале спецоперации на Украине Киев уже попадался на занижении собственных потерь.

Во-вторых, только в одном из наступлений на юге страны ВСУ потеряли порядка 3500 человек, что сопоставимо с потерями голландцев в битве при Денене в 1712 году и потерями турок в сражении за Мартинешти в 1789-м. И это с учётом (по состоянию на лето 2022 года) оснащённости сухопутных войск ВСУ зарубежной техникой, вооружениями и разведданными. При этом Киев ловко жонглирует термином о "потерях обороняющихся и наступающих", который прописан в учебниках по военной науке. Пока украинская сторона считает количество "штыков" в собственной обороне, термин из книги "Общая тактика. Взвод, отделение, танк" 1985 года говорит не о "лавине из людей", а о количестве боеприпасов, которое эта лавина людей может выстрелить в противника. В ноябре по этому поводу высказался один из чиновников Пентагона. В интервью NBC News он заявил, что Россия тратит до 20 тыс. артиллерийских снарядов в день. При такой плотности огня потери на стороне противника растут как грибы после дождя и не могут составлять эталонные 1 к 3, которые озвучил Арестович.

Здесь стоит вернуться к заявлению главы Еврокомиссии. В цифрах по убитым украинским военным нет ничего неожиданного, за исключением того, что зарубежная разведка, собирающая такие данные напрямую от Украины, либо получает их уже в заниженном виде, либо цифры специально занижаются перед публикацией на весь мир, чтобы не шокировать украинцев и не показать бесполезность военной помощи НАТО. Одним из ярчайших примеров в этом отношении служит Бахмут. Низкорасположенный город, который за несколько месяцец превратился из "хорошо укрепленного района" в подобие братской могилы, ежедневно покидают в мешках для трупов от 150 до 300 украинских военных. К этому количеству стоит добавить и пленных, как взятых в первые недели СВО, так и за всё время проведения спецоперации, а также пропавших без вести.

Сколько людей мобилизовано на Украине

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После начала спецоперации на Украине президент страны Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, которой подлежали военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Мобилизация на Украине проходит в четыре основные волны, во время которых призываются разные категории мужчин. В планах у властей Украины стояла мобилизация 1 млн человек, однако реальные цифры оказались в несколько раз меньше. По некоторым данным, под ружьё удалось поставить лишь 250–300 тыс. человек. При этом нужно понимать, что эта цифра, вспоминая учебник под названием "Общая тактика. Взвод, отделение, танк", говорит лишь о количестве людей, а не об их эффективности на поле боя. Эти люди, как и оставшаяся в живых часть украинской армии, присоединяются к отвратительной системе медицинского обслуживания: ВСУ регулярно нарушают правило "золотого часа" (когда нужно оказать наиболее важную помощь), не снабжают военных качественными аптечками и гемостатиками для остановки кровотечения, а коррупция и воровство с дальнейшей поставкой некачественных бронежилетов и шлемов в украинскую армию лишь усугубляют украинские потери.

С учётом того что боевые действия на Украине ведутся в основном артиллерией и авиацией с дальнейшим подключением сухопутных войск, общие потери украинской стороны в конфликте могут измеряться цифрой в 450–500 тыс. человек. В это число входят убитые, раненые и комиссованные из армии люди всех силовых структур страны: полиции, Нацгвардии, батальонов территориальной обороны и непосредственно вооружённых сил. При этом ряд экспертов указывает на очевидную вещь: если темпы проведения СВО на Украине сохранятся, к её завершению может получиться так, что украинскую армию уничтожили два раза: первый раз 24 февраля и 3–5 месяцев спустя, второй раз уже после всеобщей мобилизации на Украине, которая оказалась совершенно бесполезна с точки зрения боевой эффективности.

Фото © ТАСС / AP / Andriy Dubchak Каковы реальные потери ВСУ на Украине? 0 до 100 тыс. человек 100-200 тыс. человек Более 250 тыс. человек

Авторы Сергей Андреев