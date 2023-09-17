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Опубликовано 17 сентября 2023, 11:45
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Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Авдеевском направлении

Пушилин: ВС РФ улучшили позиции на Авдеевском направлении в ДНР

Вооружённые силы Украины снизили атаки в направлении посёлка Опытное в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, сегодня уже наблюдаются улучшения позиций ВС России на Авдеевском направлении. Пушилин сказал это в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Пушилин заявил об усилении позиций ВС России на Авдеевском направлении. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"На сегодняшний момент мы видим даже определённые улучшения наших позиций и занятие определённых участков в серой зоне со стороны наших подразделений", — рассказал он.

Пушилин назвал достаточно горячим Артёмовское направление. Он отметил, что Артёмовск находится под обстрелами ВСУ. Что же касается южного направления, то противник продолжает атаки по рубежу Андреевка – Курдюмовка. На Марьинском, Угледарском и Времевском направлениях ВСУ проводят перегруппировку. Такой вывод Пушилин сделал ввиду отсутствия активных действий со стороны украинских войск за последние сутки.

"Видим определённые разведывательно-диверсионные мероприятия со стороны противника в направлении Новодонецкого, Новомайорского, но ситуация абсолютно контролируется Вооружёнными силами РФ", — добавил врио главы ДНР.

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Ранее Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР девяти машин ВСУ, среди них — одна БМП Bradley. Вместе с тем артиллерия РФ поразила полевой склад боеприпасов, находившийся в населённом пункте Весёлое.

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ТАСС / Александр Полегенько

Евгения Колесникова
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