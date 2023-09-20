Почему ВСУ не успеют за три недели переломить ситуацию Пресловутое контрнаступление ВСУ завязло. Это уже признают и на Западе. Почему украинские силы не меняют тактику и не могут распрощаться с мясными штурмами. К чему это их приведёт? 20866 20866 Почему украинские силы не меняют тактику. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Ситуация на Запорожском направлении

По некоторым данным, командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, который провалил оборону Угледара и Бахмута, переброшен на Запорожское направление. Основными населёнными пунктами для прорыва на этом направлении стали две ключевые точки — посёлки Работино и Урожайное, они нужны ВСУ для того, чтобы открыть путь в Крым. Однако бесконечные мясные штурмы истощили украинские силы, и это не повлияло на ситуацию и использование стратегических резервов.

ВС РФ сдерживают украинские подразделения в районах сёл Вербовое и Новопрокоповка. Безуспешны атаки ВСУ у села Урожаное. Сейчас у Работина, где у Армии России сформирована первая линия обороны, практически нет крупных наступательных действий.

ВС РФ сдерживают украинские подразделения. Фото © ТАСС / Александр Река

Военные эксперты сообщают, что в этом районе продолжаются атаки на тактическом уровне, которые носят нерегулярный характер. "Часть украинских бригад, участвовавших в наступлении, выводят. У противника огромное количество отказников, даже завести части для закрепления становится огромной проблемой".

По их словам, после ротации ситуация не изменится, впереди локальные бои. За три месяца противник смог вклиниться только на семь-девять километров в глубину и ширину, отмечают эксперты.

Застывшая тактика

— У противника стоят определённые задачи по разным направлениям, которые они не могут выполнить. Среди них главным пунктом южного контрнаступления был прорыв на юге Украины. Согласно высказываниям западных аналитиков, которые, вероятно, были допущены к планам НАТО на Украине, было предусмотрено два больших кинжальных удара со стороны Запорожья и южной части Донецка, то есть речь идёт о посёлках Урожайное и Работино, — сказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков. — Это должны были быть те самые удары, которые, как планировалось, должны были проломить нашу оборону и дать ВСУ выход на Бердянск и Мелитополь, которые открывают дорогу в Крым.

По задумке западного блока, этот созданный сухопутный коридор с двумя группировками позволил бы ВСУ контролировать линию боевого соприкосновения в сторону Крыма и Донецка. А то, что происходило в районе Артёмовска (Бахмута), было лишь отвлекающим действием, чтобы ввести нас в заблуждение, что прорыв будет именно там, объясняет эксперт.

ВСУ, используя мясные штурмы, не смогли переломить ситуацию. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Несмотря на отказ от тактики НАТО, ВСУ, используя мясные штурмы, не смогли переломить ситуацию. После неудачных попыток контрнаступления задачу никто не отменял, поэтому ВСУ продолжают бессмысленные атаки, теряют людей и технику, напоминает Алексей Леонков.

— Проблемы ВСУ осложняются рядом факторов, в том числе и человеческим, в результате потерь и продолжения мобилизации. Падает и квалификация личного состава, потому что подготовить за короткий период опытных бойцов из мобилизованных людей после 40 и 50 лет практически невозможно, — говорит Леонков.

Также действует на ситуацию и технический фактор, когда Киеву приходится выбивать оружие на Западе. Так, следующими комплексами, которые в ближайшее время окажутся на Украине, будут американские танки Abrams М1А1 и, возможно, дальнобойные ракеты ATACMS. Причём немецкие ракеты Taurus, скорее всего, будут поставляться параллельно с американскими.

— У Украины проблемы с противовоздушной обороной, ракеты ПВО достаточно часто отклоняются на наземные объекты. Все эти факторы показывают, что у Украины нет решений, которые позволили бы им начать решать тактические задачи. А западные политики и военные уже открыто высказываются, что не в силах удовлетворить запросы Киева по поставке военной техники. На совещании начальников штабов стран НАТО был сделан доклад, что держать собственную обороноспособность и одновременно помогать Украине очень сложно, — напоминает Алексей Леонков.

Из сроков для продолжения наступления осталось не более трёх недель. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Киев понимает, что если у него не будет успехов на линии фронта, то Америка не сможет надавить на Европу, чтобы та рассталась со своим оружием. Поэтому и продолжаются штурмы любой ценой. А из озвученных председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли сроков для продолжения наступления осталось не более трёх недель. Стоит учесть, что переход к оппозиционным военным действиям и обороне также потребует от киевского режима вооружения и личного состава.

— Сейчас тактика ВСУ сводится к тактике наступления мелкими группами без поддержки бронетехники, которые ожидаемо гибнут и подрываются на минах. Напомню: президент России говорил, что до СВО доля современного вооружения в Сухопутных войсках составляла 70%. А теперь она достигает 85–90%. Значит, ВПК работает. Мы ведём спецоперацию своими танками и самолётами, используем собственные снаряды. А у Киева даже ремонт немецких танков происходит в Польше. И это оказывает сильнейшее влияние на ситуацию на линии боевого соприкосновения, — говорит капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. — ВСУ будут наступать ещё две-три недели, а потом попытаются уйти в глухую оборону, чего нельзя им позволить.

По его словам, это вариант Белой армии Гражданской войны, которую интервенты снабжали чем могли, но не смогли одолеть красноармейцев. Элемент интервенции — это войска поляков и военных инструкторов из стран НАТО.

Авторы Елена Стафеева