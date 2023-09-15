Чем закончится осеннее контрнаступление для ВСУ Почему на Западе согласились с выводом о завершении осенней кампании контрнаступления ВСУ через месяц 13358 13358 Почему на Западе согласились с выводом о завершении осенней кампании контрнаступления ВСУ через месяц. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Что происходит на фронтах СВО

Западным экспертам мерещатся формирования котлов на Запорожском направлении, которые могут стать реальностью. Речь идёт об огневом мешке в посёлке Работино, который вот уже четвёртый месяц штурмуют ВСУ.

О том, как кровавый путь до призрачного для ВСУ города Токмака собрал летнюю жатву мясных штурмов из украинских солдат, рассказывали многие мейнстримовые западные СМИ. Посёлок стал для украинских сил вторым Бахмутом (Артёмовском), при обороне которого Украина понесла большие потери. Военные эксперты отмечают, что удары ВСУ на участках Запорожского направления по посёлкам Работино, Старомайорское, Урожайное практически один в один повторяют тактику боёв за Артёмовск в 2022 году. Когда на ограниченное пространство ВСУ кидают неслаженные подразделения с разным уровнем опыта и вооружения.

Военные эксперты отмечают, что удары ВСУ на участках Запорожского направления по посёлкам Работино, Старомайорское, Урожайное практически один в один повторяют тактику боёв за Артёмовск в 2022 году. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Продолжаются попытки вернуть Бахмут, туда ВСУ бросают новые силы. Не прекращаются попытки и отрезать сухопутный маршрут на Крым. Командир подразделения, заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов сообщил, что так украинское руководство пытается укрепить позиции до наступления холодной погоды.

На Времевском участке неудачей закончились попытки ВСУ захватить сёла Новомайорское и Новодонецкое. Из-за серьёзных потерь подразделения морской пехоты украинских войск перешли к обороне.

Какой осенний сюрприз готовят западные политики

В Италии обозначили желательные сроки завершения украинского конфликта. "Я надеюсь, что дипломатическое решение будет найдено в достаточно короткие сроки, в течение следующих семи или восьми месяцев", — заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Потери солдат и оружия крайне отрицательно сказываются на политической карьере лоббистов вооружённого конфликта. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Ранее начальник Генштаба США Марк Милли заявил о горячей фазе контрнаступления ВСУ. По его словам, украинской армии осталось около 30–45 дней. После этого погода внесёт коррективы в военную кампанию Киева. А по словам полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, ввод войск НАТО на Украину или предоставление Киеву дополнительной помощи не переломит ход конфликта, так как Россия выбрала выжидательную тактику, которая приведёт к расколу Европы и ликвидации НАТО.

К аналогичному выводу о сроках контрнаступления пришли и во Франции. Высокопоставленный французский дипломат на условиях анонимности заявил газете Politico, что у Киева осталось не больше 45 дней для контрнаступления — потом начнётся распутица.

Патовая ситуация с широко разрекламированным наступлением ВСУ не приносит имиджевых дивидендов бенефициарам киевского режима. Потери солдат и оружия крайне отрицательно сказываются на политической карьере лоббистов вооружённого конфликта. Когда на камеру уничтожаются техника и обученные Западом подразделения украинских сил. Поэтому, судя по всему, конфликт попытаются заморозить или свернуть, считают большинство экспертов.

Авторы Дмитрий Шестопалов