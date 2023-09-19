Названы сроки третьей волны контрнаступления ВСУ
Балицкий: Третья волна контрнаступления ВСУ может начаться в сентябре
Украинская армия может решиться на третью волну контрнаступления уже в сентябре, несмотря на истощение ресурсов. Об этом в личном телеграм-канале заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Силы у противника пока ещё есть, хотя и на исходе. И ещё одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками", — сказано в сообщении врио главы региона.
Также Балицкий сообщил, что утром 19 сентября на Ореховском направлении в Запорожье была разбита колонна бронетехники ВСУ, марш которой российские разведчики засекли сегодня около пяти утра.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео поражения украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр и высадить десант на противоположном берегу. Российская разведка и операторы БПЛА выявили диверсионные отряды и уничтожили их точным ударом тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк".
Getty Images / Jose Colon