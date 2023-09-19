ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 10:15
7241

Названы сроки третьей волны контрнаступления ВСУ

Балицкий: Третья волна контрнаступления ВСУ может начаться в сентябре

Украинская армия может решиться на третью волну контрнаступления уже в сентябре, несмотря на истощение ресурсов. Об этом в личном телеграм-канале заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.



"Силы у противника пока ещё есть, хотя и на исходе. И ещё одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками", сказано в сообщении врио главы региона.

Также Балицкий сообщил, что утром 19 сентября на Ореховском направлении в Запорожье была разбита колонна бронетехники ВСУ, марш которой российские разведчики засекли сегодня около пяти утра.

Балицкий назвал подразделения ВСУ под Работином "сбродом блатняка"
Балицкий назвал подразделения ВСУ под Работином "сбродом блатняка"

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео поражения украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр и высадить десант на противоположном берегу. Российская разведка и операторы БПЛА выявили диверсионные отряды и уничтожили их точным ударом тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк".

BannerImage

Getty Images / Jose Colon

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar