Названы сроки третьей волны контрнаступления ВСУ

Украинская армия может решиться на третью волну контрнаступления уже в сентябре, несмотря на истощение ресурсов. Об этом в личном телеграм-канале заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.









"Силы у противника пока ещё есть, хотя и на исходе. И ещё одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками", — сказано в сообщении врио главы региона.

Также Балицкий сообщил, что утром 19 сентября на Ореховском направлении в Запорожье была разбита колонна бронетехники ВСУ, марш которой российские разведчики засекли сегодня около пяти утра.