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19 сентября, 10:15

Названы сроки третьей волны контрнаступления ВСУ

Балицкий: Третья волна контрнаступления ВСУ может начаться в сентябре

Украинская армия может решиться на третью волну контрнаступления уже в сентябре, несмотря на истощение ресурсов. Об этом в личном телеграм-канале заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.



"Силы у противника пока ещё есть, хотя и на исходе. И ещё одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками", сказано в сообщении врио главы региона.

Также Балицкий сообщил, что утром 19 сентября на Ореховском направлении в Запорожье была разбита колонна бронетехники ВСУ, марш которой российские разведчики засекли сегодня около пяти утра.

Балицкий назвал подразделения ВСУ под Работином "сбродом блатняка"

Балицкий назвал подразделения ВСУ под Работином "сбродом блатняка"

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео поражения украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр и высадить десант на противоположном берегу. Российская разведка и операторы БПЛА выявили диверсионные отряды и уничтожили их точным ударом тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк".

Обложка ©

Getty Images / Jose Colon

Юрий Лысенко
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