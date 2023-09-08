Балицкий назвал подразделения ВСУ под Работином "сбродом блатняка"

Украинские подразделения в районе Работина выдыхаются, и большая часть из тех, кто был способен держать оружие, "уже полегли". Такой информацией поделился в пятницу, 8 сентября, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ уже едва ли можно назвать армией.

"Это сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали, — наёмников, убогих людей", — сказал он в эфире "России 24".

Балицкий добавил, что у противника почти не остаётся времени, чтобы "вливать в эту воронку силы" и пробовать сломить ситуацию. Погодные условия не на его стороне.

"Октябрь у нас уже мокрый. А учитывая большое количество чернозёма в наших землях, это становится практически непроходимым препятствием, чтобы преодолевать достаточно большие расстояния", — добавил врио главы региона.