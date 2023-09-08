Балицкий назвал подразделения ВСУ под Работином "сбродом блатняка"
Врио губернатора Балицкий: Противник в районе Работина уже выдыхается
Украинские подразделения в районе Работина выдыхаются, и большая часть из тех, кто был способен держать оружие, "уже полегли". Такой информацией поделился в пятницу, 8 сентября, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ уже едва ли можно назвать армией.
"Это сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали, — наёмников, убогих людей", — сказал он в эфире "России 24".
Балицкий добавил, что у противника почти не остаётся времени, чтобы "вливать в эту воронку силы" и пробовать сломить ситуацию. Погодные условия не на его стороне.
"Октябрь у нас уже мокрый. А учитывая большое количество чернозёма в наших землях, это становится практически непроходимым препятствием, чтобы преодолевать достаточно большие расстояния", — добавил врио главы региона.
Ранее Лайф писал, что российские военные отразили 14 атак ВСУ в Запорожской области. Противник потерял на данном участке фронта до 110 военнослужащих, а также два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американские самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777, артиллерийскую установку "Гвоздика", британскую гаубицу FH-70, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации "Буковель-AD".
Getty Images / Jose Colon