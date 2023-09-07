Российские войска за сутки отразили 14 атак ВСУ в Запорожской области
За прошедшие сутки ВС России отразили 14 атак ВСУ в Запорожской области, сообщило в ходе очередного брифинга Министерство обороны РФ.
"Подразделениями российской группировки войск ударами авиации и огнём артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", — сказано в сообщении ведомства.
Противник потерял на данном участке фронта до 110 военнослужащих, а также два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американские самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777, артиллерийскую установку "Гвоздика", британскую гаубицу FH-70, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации "Буковель-AD".
Кроме того, в районе Любимовки Запорожской области ВСУ потеряли пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС. А в районе Красного и Новомихайловки ДНР — полевые склады боеприпасов.
VK / Минобороны России