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7 сентября, 11:09

Российские войска за сутки отразили 14 атак ВСУ в Запорожской области

За прошедшие сутки ВС России отразили 14 атак ВСУ в Запорожской области, сообщило в ходе очередного брифинга Министерство обороны РФ.

"Подразделениями российской группировки войск ударами авиации и огнём артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", сказано в сообщении ведомства.

Противник потерял на данном участке фронта до 110 военнослужащих, а также два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американские самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777, артиллерийскую установку "Гвоздика", британскую гаубицу FH-70, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации "Буковель-AD".

Более 300 человек потеряли ВСУ в безуспешных атаках на Донецком направлении

Более 300 человек потеряли ВСУ в безуспешных атаках на Донецком направлении

Кроме того, в районе Любимовки Запорожской области ВСУ потеряли пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС. А в районе Красного и Новомихайловки ДНР — полевые склады боеприпасов.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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