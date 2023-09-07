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Опубликовано 7 сентября 2023, 11:03
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской пусковой установки С-300ПС

Украинская армия в ходе специальной военной операции лишилась пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в ведомстве рассказали об уничтоженных полевых складах боеприпасов противника.

"В районе населённого пункта Любимовка Запорожской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС. В районах населённых пунктов Красное и Новомихайловка в ДНР уничтожены полевые склады боеприпасов", — информируют в Минобороны.

С-300ПС представляет собой самоходный вариант зенитного ракетного комплекса системы С-300П.

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Ранее Лайф сообщал, что под Николаевом уничтожены установки украинского комплекса ПВО С-300. А в Днепропетровской области российские военные ещё летом ликвидировали радиолокационную станцию (РЛС) от того же зенитного ракетного комплекса.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
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