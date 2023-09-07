Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской пусковой установки С-300ПС

Украинская армия в ходе специальной военной операции лишилась пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в ведомстве рассказали об уничтоженных полевых складах боеприпасов противника.