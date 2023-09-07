Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской пусковой установки С-300ПС
Украинская армия в ходе специальной военной операции лишилась пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в ведомстве рассказали об уничтоженных полевых складах боеприпасов противника.
"В районе населённого пункта Любимовка Запорожской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС. В районах населённых пунктов Красное и Новомихайловка в ДНР уничтожены полевые склады боеприпасов", — информируют в Минобороны.
С-300ПС представляет собой самоходный вариант зенитного ракетного комплекса системы С-300П.
Ранее Лайф сообщал, что под Николаевом уничтожены установки украинского комплекса ПВО С-300. А в Днепропетровской области российские военные ещё летом ликвидировали радиолокационную станцию (РЛС) от того же зенитного ракетного комплекса.
ТАСС / Сергей Бобылев