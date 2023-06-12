В Днепропетровской области уничтожен радар комплекса С-300
Российские военные ликвидировали РЛС комплекса С-300 в Днепропетровской области
Российские военные в Днепропетровской области ликвидировали радиолокационную станцию (РЛС) зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300", — отметил он.
Кроме того, вблизи посёлка Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ ликвидировали в ДНР склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. А вблизи села Григоровка ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
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