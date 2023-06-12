Российская армия уничтожила 250 военных ВСУ на двух направлениях

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 250 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Также российские войска уничтожили пять танков, семь боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-30 и два автомобиля.