Российская армия уничтожила 250 военных ВСУ на двух направлениях
МО РФ: ВСУ потеряли до 250 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 250 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.
Также российские войска уничтожили пять танков, семь боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-30 и два автомобиля.
Ранее российская авиация нанесла удар по бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества. В результате атаки украинская армия понесла существенные потери в живой силе и технике.
ТАСС / Станислав Красильников