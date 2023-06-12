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Регион
Опубликовано 12 июня 2023, 10:49
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Российская армия уничтожила 250 военных ВСУ на двух направлениях

МО РФ: ВСУ потеряли до 250 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 250 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Также российские войска уничтожили пять танков, семь боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-30 и два автомобиля.

Опубликовано видео, как "Аллигатор" уничтожил украинскую бронемашину
Опубликовано видео, как "Аллигатор" уничтожил украинскую бронемашину

Ранее российская авиация нанесла удар по бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества. В результате атаки украинская армия понесла существенные потери в живой силе и технике.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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