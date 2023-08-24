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24 августа, 10:08

Под Николаевом уничтожены установки украинского комплекса ПВО С-300

Минобороны: В Николаевской области уничтожены установки С-300

Российские военные уничтожили в Николаевской области пункт управления Вооружённых сил Украины, а также РЛС и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под Николаевом уничтожены установки украинского комплекса ПВО С-300. Видео © Минобороны РФ

"В районе населённого пункта Зелёный Гай Николаевской области уничтожены пункт управления, радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", — говорится в сообщении ведомства.

А ещё нанесены удары по четырём складам боеприпасов противника. Их удалось поразить в Херсонской, Харьковской, Днепропетровской областях и в Донецкой Народной Республике.

В ДНР нанесён удар по пунктам управления двух бригад ВСУ

В ДНР нанесён удар по пунктам управления двух бригад ВСУ

Также Вооружённые силы РФ ночью 24 августа нанесли удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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