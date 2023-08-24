Под Николаевом уничтожены установки украинского комплекса ПВО С-300
Минобороны: В Николаевской области уничтожены установки С-300
Российские военные уничтожили в Николаевской области пункт управления Вооружённых сил Украины, а также РЛС и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Под Николаевом уничтожены установки украинского комплекса ПВО С-300. Видео © Минобороны РФ
"В районе населённого пункта Зелёный Гай Николаевской области уничтожены пункт управления, радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", — говорится в сообщении ведомства.
А ещё нанесены удары по четырём складам боеприпасов противника. Их удалось поразить в Херсонской, Харьковской, Днепропетровской областях и в Донецкой Народной Республике.
Также Вооружённые силы РФ ночью 24 августа нанесли удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ.
Минобороны РФ