Действующие на Краснолиманском направлении российские войска нанесли ВСУ огневое поражение при поддержке артиллерии и авиации. В результате удара погибли десятки националистов, среди которых и боевики "Азова"*, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

По словам подполковника, скопление живой силы противника было атаковано в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества. Целью ВС РФ стали бойцы 67-й мехбригады ВСУ и 12-й бригады "Азова"*, уточнил он.

"Потери противника составили более 50 военнослужащих", — рассказал Савчук РИА "Новости".

Поддержку наземным силам ВС РФ оказывают и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Так, недавно ОТРК высокоточным ударом уничтожили целый железнодорожный состав ВСУ с техникой под Николаевом.