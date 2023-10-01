ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 03:39
4869

Военные РФ уничтожили боевиков "Азова"* на Краснолиманском направлении

Действующие на Краснолиманском направлении российские войска нанесли ВСУ огневое поражение при поддержке артиллерии и авиации. В результате удара погибли десятки националистов, среди которых и боевики "Азова"*, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

По словам подполковника, скопление живой силы противника было атаковано в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества. Целью ВС РФ стали бойцы 67-й мехбригады ВСУ и 12-й бригады "Азова"*, уточнил он.

"Потери противника составили более 50 военнослужащих", — рассказал Савчук РИА "Новости".

Суд вынес приговор боевику "Азова"* за обстрел школы из миномёта
Суд вынес приговор боевику "Азова"* за обстрел школы из миномёта

Поддержку наземным силам ВС РФ оказывают и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Так, недавно ОТРК высокоточным ударом уничтожили целый железнодорожный состав ВСУ с техникой под Николаевом.

*Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar