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Опубликовано 30 сентября 2023, 18:54
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Появилось видео уничтожения эшелона с бронетехникой ВСУ российскими "Искандерами"

"Искандеры" России уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ в Николаевской области

Российские ракетные комплексы "Искандер" нанесли удары по железнодорожному составу с транспортом и бронетранспортёрами Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Искандеры" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ в Николаевской области. Видео © Минобороны РФ

"Средствами разведки российских ВС в Николаевской области было выявлено место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения. Координаты цели были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса наземного базирования", — рассказали в министерстве.

В итоге по эшелону был нанесён высокоточный ракетный удар, пункт погрузки полностью уничтожен. Минобороны также опубликовало соответствующее видео.

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Накануне стало известно, что Владимир Зеленский согласовал с США и Британией план нового наступления в начале октября на Запорожском и Херсонском направлениях. Для этих целей в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты Вооружённых сил Украины для форсирования Днепра.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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